Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работников леса. Торжества прошли в городе Буе Костромской области.

В честь праздника работники предприятий и организаций, ветераны отрасли, общественники и представители власти высадили молодые ели у ледовой арены «Планета» в городе Буй.

Михаил Козлов, работники предприятий и организаций, ветераны отрасли высадили молодые ели у ледовой арены «Планета»

Как отметил сенатор, восстановление лесов – это часть большого национального проекта «Экология», к которому регион присоединился в текущем году. «По темпам и объемам лесовосстановительных работ Костромская область сегодня входит в десятку лучших в России. Строго контролировать исполнение арендаторами своих обязательств – задача, поставленная губернатором Сергеем Ситниковым». СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области

Лесопромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики Костромской области

«Лесопромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В настоящее время на лесозаготовке и в деревопереработке работают семьсот организаций и около тысячи индивидуальных предпринимателей, в сфере занято более девяти тысяч человек», — сообщил Михаил Козлов. По его словам, 2018 год вошел в историю костромского лесопромышленного комплекса — на территории региона было заготовлено шесть миллионов кубических метров древесины. «Таких показателей Костромская область не достигала с 1989 года», — рассказал сенатор.

Также сенатор отметил, что в Костромской области успешно развивается деревопереработка, сокращается объем леса, который вывозится из региона «кругляком». Так, на регион приходится производство 10 проц. всей российской клееной фанеры, 7 проц. древесно-стружечных плит, 9 проц. древесно-волокнистых плит. Увеличение объемов переработки древесины регион связывает с реализацией крупных инвестиционных проектов. Объем вложений в эти проекты оценивается в 30 млрд рублей.

«Костромская область — самый лесной регион в Центральной России. Лес – наша гордость и наше богатство. Поэтому так важно эффективно использовать этот ресурс, заботиться о его сохранении. Сегодня эту задачу выполняют все, кто развивает лесную промышленность, принимает участие в рациональном использовании лесного фонда, восстанавливает и обустраивает лесные территории. Особые слова благодарности и низкий поклон ветеранам отрасли за непростой и ответственный труд, за профессионализм и преданность делу», — обратился к землякам Михаил Козлов.

Михаил Козлов вручил почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ работникам лесной отрасли

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников леса сенатор вручил почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ работникам лесной отрасли.

MIL OSI