Н. Федоров: Комплексное развитие города-курорта Кисловодска постоянно находится в центре внимания Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ провел в Кисловодске выездное заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города-курорта.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел выездное заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.

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Перед началом заседания первый вице-спикер СФ посетил Визит-центр национального парка «Кисловодский» и ознакомился с его экспозиционным пространством, осмотрел Нарзанную галерею, территорию парка и санатория им Г.К. Орджоникидзе.

Открывая заседание, Николай Федоров отметил, что комплексное развитие Кисловодска постоянно в центре внимания верхней палаты парламента. «Во многом благодаря личному контролю Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга успешно реализуются различные мероприятия, чтобы курорт уверенно двигался вперед».

Одно из главных условий динамичного развития города — своевременное и полноценное финансирование

Сенатор подчеркнул, что одно из главных условий динамичного развития города — своевременное и полноценное финансирование. Он попросил выступающих проинформировать о результатах решения финансовых вопросов и о том, как осваиваются средства.

Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска

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«На днях Правительство РФ внесет в Государственную Думу проект федерального бюджета на следующие три года. Наша палата 4 октября планирует провести парламентские слушания. Прошу заинтересованные органы власти и организации принять деятельное участие в обсуждении главного финансового документа страны и при необходимости представить предложения о требуемых объемах финансирования мероприятий по развитию Кисловодска для включения в итоговый документ парламентских слушаний», — сказал Николай Федоров.

Первый вице-спикер СФ напомнил, что на прошлом заседании рабочей группы было принято решение о подготовке акта Правительства РФ, предусматривающего актуализацию Плана мероприятий по развитию Кисловодска и сроков их реализации. Министерством по делам Северного Кавказа подготовлен и направлен на согласование в заинтересованные федеральные и региональные органы власти проект распоряжения Правительства. Он предусматривает реализацию в 2019 – 2021 гг. десяти мероприятий, в отношении которых определен источник финансирования. «Прошу заинтересованные ведомства ускорить процедуру согласования документа, а Минкавказ – оперативно внести его в Правительство», — подчеркнул сенатор.

Николай Федоров отметил, что актуальными остаются вопросы, связанные с реконструкцией и сохранением санатория им. Г.К. Орджоникидзе. По его словам, необходимо обновить инфраструктуру, модернизировать медицинскую базу, внедрить современные инновационные методы диагностики, сохранив исторический облик уникального культурного объекта. «Здравница должна подняться на уровень мировых стандартов».

Сенатор добавил, что один из важных элементов транспортной инфраструктуры Кисловодска — автомобильная дорога в районе горы Малое седло от Олимпийской базы до поселка Белореченский. «Есть первые результаты реализации проекта строительства дороги. Конкурс завершен, заключены государственные контракты на разработку проектной документации и выполнение работ по содержанию дорог».

По словам Николая Федорова, учитывая востребованность автотрассы, необходимо максимально ускорить все согласования и как можно быстрее приступить к строительству дороги, чтобы местные жители и туристы могли ею пользоваться уже в ближайшей перспективе.

Первый вице-спикер СФ также отметил, что запланирована модернизация подвесной пассажирской канатной дороги, связывающей национальный парк «Кисловодский» с Верхним спортивным комплексом филиала «Юг Спорт».

«Еще одно значимое направление — комплексное развитие Кисловодского курортного парка, нашего национального достояния», — сказал сенатор. Он сообщил, что на прошлой нашей встрече было принято решение определить приоритетные мероприятия по развитию Кисловодского парка на 2020 г. и объемы их финансирования, сформировать и представить в Министерство финансов РФ предложения по выделению на развитие национального парка дополнительных средств из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

«Данное решение исполнено. Благодарю Минприроды России и руководство парка за оперативную работу», — подчеркнул Николай Федоров.

В заседании также приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин, ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов, АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Валерий Гаевский, ГаевскийВалерий Вениаминовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов, статс-секретарь – заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Илья Петров, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры РФ, органов власти Ставропольского края и города Кисловодска.

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