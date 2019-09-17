Н. Федоров: При благоустройстве города-курорта Железноводска задаются самые высокие мировые стандарты

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в Ставропольский край первый вице-спикер СФ ознакомился с развитием курортной инфраструктуры Железноводска.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики в рамках поездки в Ставропольский край посетил город Железноводск. Сенатор ознакомился с ходом реализации проекта «Продление Каскадной лестницы» и развитием курортной инфраструктуры.

Рабочая поездка Николая Федорова в Железноводск

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Рабочая поездка Николая Федорова в Железноводск

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Рабочая поездка Николая Федорова в Железноводск

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Рабочая поездка Николая Федорова в Железноводск

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Рабочая поездка Николая Федорова в Железноводск

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Рабочая поездка Николая Федорова в Железноводск

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Рабочая поездка Николая Федорова в Железноводск

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Первого вице-спикера СФ сопровождал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края

Железноводск имеет все основания претендовать на звание одного из лучших городов-курортов России

Николай Федоров отметил положительные изменения, которые претерпела инфраструктура Железноводска в последние несколько лет. «В прошлый мой визит в памяти ничего не осталось, кроме минеральной воды «Славяновская», и мне есть с чем сравнивать. Очевидно, что при благоустройстве города задаются самые высокие мировые стандарты. Железноводск имеет все основания претендовать на звание одного из лучших городов-курортов России», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

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Глава Железноводска Евгений Моисеев рассказал сенатору о строительстве Каскадной лестницы. Николай Федоров спустился по новым ступеням к площади и «парящей набережной», которая выходит на Курортное озеро. После благоустройства протяженность Каскадной лестницы составит почти 900 метров.

Проект «Продление Каскадной лестницы» финансируется на грант, полученный от победы во всероссийском конкурсе, и на средства курортного сбора. Дополнительное финансирование также было выделено из краевого бюджета по решению губернатора Владимира Владимирова.

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