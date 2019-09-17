ПОЛИТСОВЕТ ОГП: Беларусь будет отстаивать свою независимость!

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Политсовет ОГП призывает граждан страны быть готовыми к защите суверенитета и независимости своей страны, как это требует ст. 57 Конституции Республики Беларусь

Беларусь будет отстаивать свою независимость!ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ОГП

В связи с резко участившимися за последний год в средствах массовой информации Российской Федерации провокационными заявлениями о возможности поглощения Россией Республики Беларусь к 2024 г. и, в первую очередь,в связи с появлением 16 сентября 2019 г. в российской газете «Коммерсантъ» информации о том, что премьер-министры Республики Беларусь С. Румас и Российской Федерации Д. Медведев парафировали программу экономической интеграции двух стран;исходя из реальности угрозы потери суверенитета и независимости Республики Беларусь;исходя из внешней и внутренней политики, которую проводит и которой придерживается теперешнее руководство Российской Федерации;исходя из отсутствия внятных ответов и реакций теперешнего руководства Республики Беларусь на данные заявления;основываясь на ст. 1 Конституции Республики Беларусь («Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику» и «Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок») и ст. 3 («Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией»);а также основываясь на ст. 34 Конституции («Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды» и «Государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы»);учитывая, что начиная, по крайней мере, с 2001 г. ни одни выборы, проведенные в представительные и иные органы власти Республики Беларусь, не были признаны мировым сообществом свободными и демократичными,Политсовет Объединенной Гражданской Партии (ОГП) требует от нынешнего руководства Республики Беларусь:– немедленно обнародовать документ, парафированный С. Румасом и Д. Медведевым, в котором содержится программа «экономической интеграции» Беларуси и России;– предоставить эти проекты на экспертизу независимым экспертам, представителям оппозиционных сил и гражданского общества (в том числе для обсуждения целесообразности данных проектов);– впредь оперативно и в полной мере информировать граждан Республики Беларусь о ходе переговоров, консультаций и т.п. и достигнутых соглашений в рамках построения так называемого «Союзного государства» и так называемой «интеграции» Республики Беларусь и Российской Федерации;– обеспечить полный доступ независимых СМИ к информации относительно хода разработки и реализации данных проектов;– Генеральному прокурору и Конституционному Суду Республики Беларусь дать правовую оценку действиям должностных лиц, причастных к разработке и утверждению программы (программ) интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации;Политсовет ОГП заявляет:– в случае любых попыток аншлюса (хоть силовым путем, хоть путем экономического поглощения) народ Беларуси оставляет за собой право отстаивать свою независимость любыми средствами;– любые действия должностных лиц Республики Беларусь, в том числе подписание документов, подрывающих экономический или политический суверенитет Республики Беларусь, будут расцениваться как государственная измена;Политсовет ОГП призывает:– все политические партии и общественные объединения присоединиться к данному заявлению ОГП и встать единым фронтом на защиту Конституции, суверенитета и независимости Республики Беларусь, сделав это своей первоочередной задачей;– граждан Республики Беларусь быть готовыми к защите суверенитета и независимости своей страны, как это требует ст. 57 Конституции Республики Беларусь («Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь»).

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