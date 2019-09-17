Послеполётная пресс-конференция экипажей МКС-58/59

Source: Russia Federal Space

В Центре подготовки космонавтов 17 сентября 2019 года прошла послеполётная пресс-конференция участников 58/59-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Командир корабля «Союз МС-11» Олег Кононенко, вернувшийся из своего четвертого полета, вместе с бортинженерами Давидом Сен-Жаком и Энн МакКлейн с удовольствием ответили на волнующие журналистов вопросы.



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Полная видеозапись пресс-конференции.

Видео: Центр подготовки космонавтов

Представители СМИ интересовались, как прошла экспедиция, чем она запомнилась для каждого участника, и оправдались ли ожидания астронавтов от дебютного полета. Давид Сен-Жак отметил, что необычные впечатления для него начались уже в день старта, особенно восхитил восход солнца, впервые в жизни увиденный из космоса.

«Наше возвращение было невероятным: ощутить влияние гравитации после полугодового пребывания в невесомости — несравнимое чувство», — вспоминает канадский астронавт.

Энн МакКлейн, делясь с журналистами своими эмоциями от дебютного полета, отметила, что высокий уровень готовности к большому объему работы на станции, сплоченность экипажа и поддержка командира обеспечили выполнение всех задач и экспериментов, запланированных программой экспедиции. Журналисты традиционно интересовались и научными экспериментами, которые проводятся как внутри МКС, так и за бортом станции. Олег Кононенко напомнил представителям СМИ, что российская научная программа насчитывала около 50 экспериментов, было проведено более трехсот научных сеансов за время полета.

«3D-биопринтер — действительно уникальный эксперимент», — отметил командир МКС. — «Россия, выполнив эти работы на орбите, обеспечила себе мировой приоритет. Эксперимент завершился успешно, удалось вырастить клетки человека, крысы и летучей мыши. Полученные результаты были возвращены на Землю, выполнен анализ и опубликованы научные работы».

Кроме того, командир МКС рассказал о проведенном ремонтном обслуживании по поддержанию работоспособности российского сегмента, подготовка к которому велась космонавтом еще на Земле. Давид Сен-Жак, занимающийся до начала своей космической карьеры медициной, поделился опытом использования на борту МКС телекоммуникационных технологий для обмена информацией о жизненных параметрах человека в условиях невесомости.

«Находясь на станции, мы работали в специальной одежде, которая измеряет такие показатели, как пульс, температуру, давление. Все эти данные, полученные в космосе, представляют большой интерес для исследований на Земле», — рассказал астронавт.

Олег Кононенко, совершивший за время экспедиции два выхода в открытый космос (ВКД-45А, ВКД-46), подробно рассказал о новом скафандре для внекорабельной деятельности.

«Главное отличие «Орлан-МКС» от предыдущей модификации — это наличие автоматической системы терморегуляции. Космонавту не нужно заботиться о своем состоянии, отвлекаясь на условия внутренней среды скафандра, система автоматически оценивает жизненные параметры во время работы на внешней поверхности станции, — добавил Олег Кононенко.

Участники экспедиции рассказали журналистам о своих ближайших планах. Например, Энн МакКлейн, ответила, что для нее сейчас основной приоритет — это возвращение к работе. Она готова делиться опытом, полученным в ходе экспедиции, направить внимание на выполнение новых экспериментов и перспективных разработок. Олег Кононенко, совершивший на протяжении последних десяти лет четыре космических полета на МКС, считает, что оборудование на Международной космической станции, и в частности на российском сегменте, соответствует техническому прогрессу.

«Эксперименты обновляются, системы модернизируются, электронное оборудование на станции становится компактнее и мощнее. Станция молодеет», — добавил российский космонавт.

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