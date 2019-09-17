Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное17.09.2019 16:07

Российско-китайские соглашения по исследованию Луны

Два российско-китайских соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны подписаны 17 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках 24-й встречи глав правительств России и Китая.

Документы подписали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцян. Одно из подписанных соглашений связано с созданием и использованием объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Центр данных будет представлять собой географически распределенную информационную систему с размещением двух основных узлов, один из которых будет расположен на территории Российской Федерации, а другой — на территории Китайской Народной Республики.

Соглашение также предусматривает наращивание информационных возможностей и повышения отдачи исследований в области Луны, а также привлечение профильных национальных организаций и учреждений (например, институтов национальных академий наук) с целью дальнейшего совершенствования Центра данных.

Второй подписанный документ касается сотрудничества в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7». В рамках достигнутых договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий.

Будут проведены испытания по ретрансляции данных между российским аппаратом «Луна-Ресурс-1» и космическими модулями китайской миссии «Чанъэ-7». Стороны также проведут анализ возможности взаимного размещения научной полезной нагрузки на орбитальном космическом аппарате «Луна-Ресурс-1» (ОА) и космических модулях китайской миссии «Чанъэ-7», а также рассмотрят возможности проведения совместных космических экспериментов.

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