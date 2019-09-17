Т. Кусайко и Д. Шатохин проинспектировали ход реализации нацпроектов в Кировской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы посетили социально значимые объекты региона.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в составе федеральной группы мониторинга исполнения национальных проектов совершили рабочую поездку в Кировскую область.

Сенаторы посетили клиническую больницу, онкологический диспансер, детский клинико-диагностический центр, проинспектировали ход ремонта городских дорог и придомовых территорий.

Татьяна Кусайко приняла участие в совещании по актуальным вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в Кировской области

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Татьяна Кусайко приняла участие в совещании по актуальным вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в Кировской области

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Дмитрий Шатохин принял участие во встрече с руководством и коллективом промышленных предприятий Кировской области

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Встреча с коллективом промышленных предприятий Кировской области

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Дмитрий Шатохин и Татьяна Кусайко приняли участие в итоговом совещании с представителями исполнительной власти Кировской области

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Кроме того, состоялась встреча с руководящим составом и коллективом промышленных предприятий. Делегацию ознакомили с производственными площадками, видами выпускаемой продукции, представили пять успешных проектов бережливого производства.

Реализация проектов уже привела к уменьшению промышленных издержек, увеличению выпускаемой продукции и, как следствие, к повышению производительности труда

«Реализация проектов уже привела к уменьшению промышленных издержек, увеличению выпускаемой продукции и, как следствие, к повышению производительности труда», — рассказал Дмитрий Шатохин.

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По словам Татьяны Кусайко, возглавляющей группу, Кировская область по уровню реализации нацпроектов представлена на достойном уровне. «Многие практики региона, например, в сферах образования и здравоохранения нужно применять в других субъектах Федерации».

В ходе поездки прошло рабочее совещание по актуальным вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Шатохин отметил один из проектов в сфере предпринимательства — «Школа бизнеса для женщин». «Благодаря участию в образовательных модулях, посвященных основам организации и ведения бизнеса, каждый желающий может разработать и реализовать свой бизнес-план, получить рекомендации по снижению рисков при запуске бизнеса. В прошлом году результатом программы стало двадцать пять уникальных проектов, готовых к реализации в различных сферах».

На итоговом совещании с представителями исполнительной власти региона законодатели подробно остановились на здравоохранении, высоко оценили подход к кадровому вопросу и оснащению медучреждений в Кировской области.

Татьяна Кусайко напомнила, что целью работы парламентариев является определение проблем, с которыми сталкиваются регионы при реализации национальных проектов, а также формирование предложений для их решения. «Наша задача – непрерывный мониторинг исполнения мероприятий. Особенно важно — вовлечение граждан в этот процесс и обратная связь со стороны власти. Нацпроекты реализуются в соответствии с Указом главы государства, каждый из них направлен на улучшение качества жизни людей». Сенатор обратила особое внимание на роль информационной поддержки нацпроектов.

В поездке приняли участие первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр образования региона Ольга Рысева, министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, министр промышленной политики области Андрей Перескоков, председатель Законодательного Собрания региона Владимир Быков и начальник департамента образования городской администрации Александр Петрицкий.

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