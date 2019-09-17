10 лет со дня запуска первого «Метеор-М»

Source: Russia Federal Space

Ровно 10 лет назад, 17 сентября 2009 года, с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был запущен аппарат «Метеор-М» № 1 космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М». Этот запуск положил начало воссозданию российской метеорологической орбитальной группировки.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Метеор-М» является Корпорация «ВНИИЭМ». Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») внесли значительный вклад в разработку аппаратуры и систем для спутника «Метеор-М» № 1. В компании были созданы многозональное сканирующее устройство малого разрешения, бортовая информационная система, бортовой радиокомплекс системы сбора и передачи данных, наземный комплекс приема, обработки и распространения информации и наземный комплекс управления.

Информация, полученная со спутника «Метеор-М» № 1, легла в основу решения задач анализа и прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, исследования состояния акватории морей и океанов, анализа условий для полетов авиации, мониторинга климата, гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли, а также контроля чрезвычайных ситуаций и экологической обстановки.

Главный конструктор направления — заместитель руководителя отделения создания целевых приборов дистанционного зондирования Земли РКС Юрий Гектин: «Метеор-М» № 1 был выведен из штатной эксплуатации на шестом году полета, но по сей день находится на управлении службы главного конструктора и приносит ценную информацию для изучения поведения бортовой аппаратуры и систем спутника, превзошедших срок своего активного существования«.

В мировой космической технике такие многоцелевые космические аппараты дистанционного зондирования Земли, обеспечивающие мультисенсорный анализ, считаются наиболее сложными аппаратами.

«Метеор-М» № 1 стал первым за долгое время космическим аппаратом гидрометеорологического назначения нового поколения, не уступающим по характеристикам западным аналогам. Это обеспечило стратегически важную для России независимость от зарубежных метеорологических спутников.

Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» предназначен для получения космической информации дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе. Также одной из задач орбитального комплекса является сбор и передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих).

Примеры снимков со спутников серии «Метеор-М»

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