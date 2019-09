Valsts prezidenta Egila Levita uzruna tiekoties ar Latvijā rezidējošajiem ārvalstu vēstniekiem

Ekselences! Cienījamās dāmas! Godātie kungi! Vēlos jūs visus sveikt Rīgas Pilī! Ļaujiet man iesākumā iepazīstināt ar saviem speciālistiem – Andri Teikmaņa kungu, kurš ir viens no mūsu valsts izcilākajiem diplomātiem un šobrīd ieņem Valsts prezidenta kancelejas vadītāja amatu, bet pirms tam ir bijis vēstnieks Vācijā, Maskavā un pavisam nesen vēl Amerikas Savienotajās Valstīs. Lailu Jurcēnas kundzi, kas ir juriste un konstitucionālo tiesību speciāliste, un šobrīd pilda Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieces pienākumus un atgriezīsies Latvijā 1. oktobrī. Irēnu Kuciņas kundzi, kas ir Valsts prezidenta padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumos, Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja. Jāni Plepa kungu, kas pilda Valsts prezidenta padomnieka tiesību politikas jautājumos pienākumus. Solveigu Silkalnas kundzi, kas ieņem Valsts prezidenta ārlietu padomnieces amatu. Jāni Kažociņa kungu, kurš pilda Valsts prezidenta padomnieka nacionālās drošības jautājumos​​​​​​ pienākumus. Aivu Rozenbergas kundzi, kura pilda Valsts prezidenta padomnieces saziņai ar sabiedrību pienākumus. Ievu Ilvesas kundzi, kas strādā Valsts prezidenta padomnieces informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos amatā. Elīnu Pinto, kundzi, kas ieņem Valsts prezidenta padomnieces modernas valsts un ilgtspējības jautājumos amatu. Rolandu Lappuķes kungu, kurš strādā par Valsts prezidenta ārštata padomnieku viedo tehnoloģiju jautājumos. Ievu Siliņas kundzi, kura ieņem Valsts prezidenta ārštata padomnieces zinātnes un izglītības politikas jautājumos amatu. Juri Klotiņa kungu, kurš strādā Valsts prezidenta ārštata padomnieka vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos amatā, kā arī Aneti Krievas kundzi, kura ieņem Valsts prezidenta protokola vadītājas amatu. Godātie klātesošie! Ar dažiem no jums jau esam tikušies agrāk, taču vēlos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz pateiktos jums visiem par jūsu ieguldījumu Latvijas attiecību stiprināšanā ar citām valstīm, kā arī Latvijas starptautisko kontaktu veicināšanā ar Eiropas un pasaules valstīm. Šodien Latvijā tiek atzīmēta arī kāda nozīmīga gadadiena – pirms 28 gadiem, šajā pašā dienā Latvija kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) dalībvalsti. Nākamnedēļ, pirmo reizi kopš stāšanās Valsts prezidenta amatā, es došos uz Ņujorku, lai piedalītos ANO Ģenerālasamblejas sēdē. Uzrunājot sēdes dalībniekus, lielu uzmanību pievērsīšu tiesiskuma lomai starptautiskajās attiecībās, tiesiskuma nozīmei starptautiskajās tiesībās, kā arī klimata pārmaiņu, demokrātisko iekārtu problemātikai un citiem aspektiem. Ceru, ka kopīgi strādājot mums izdosies paplašināt Latvijas attiecības ar citām valstīm, kā arī vairot Eiropas vienotību. Paldies jums par jūsu darbu! Ceru uz veiksmīgu sadarbību un novēlu jums izturību!

Source: President of Latvia in Latvian