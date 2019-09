Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas “The Singer of Songs. On Cognitive Schemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs” atvēršanas svētkos

Source: President of Latvia in Latvian

Ļoti cienītā prezidentes kundze!

Dārgie draugi!

I

Šodien mēs šeit pulcējamies, lai atvērtu grāmatu, kas lielā mērā atspoguļo arī Vairas Vīķes-Freibergas personību. Es gribētu minēt trīs aspektus, kas parādās šajā grāmatā.

Vispirms prezidente. Vienreiz prezidents – vienmēr prezidents, jo mums nav bijušo pāvestu, mums ir tikai pāvesti.

Tātad šie trīs aspekti, kas atspoguļojas grāmatā, ir: autore ir politiķe, autore ir sabiedriska darbiniece jeb šodien sabiedrisko darbinieku sauc par influenceri (tas ir cilvēks, kura autoritātei ir spēks; arī bez amata, vienkārši tāpēc, ka jūs tā sakāt, un tā tas arī ir). Un trešais aspekts – autore ir zinātniece.

Šie trīs aspekti parādās šajā grāmatā, jo tā, pirmkārt, ir zinātniska grāmata. Turklāt Rūta Muktupāvelas kundze kā grāmatas recenzente arī devusi ievadu šai grāmatai no zinātniskā viedokļa. Tālāk par šo nerunāšu, jo grāmata ir specifiska. Jūs gan sakāt, ka Jūs savienojat divas disciplīnas, bet es nevienā no tām nejūtos “kā mājās”.

Šī grāmata ir politiska un kādēļ tā ir politiska? Tādēļ, ka Satversmes ievadā, kas ir mūsu konstitucionālais pamats, ir teikts, ka mūsu identitāte balstās latviešu tradīcijās. Un tas ir politisks viedoklis. Šīs tradīcijas ir jāceļ gaismā, jāpatur un jādod nākamajām paaudzēm, tādēļ arī šī grāmata ir politiska. Tā politiski īsteno Satversmi.

Trešais aspekts – šī grāmata, protams, ir arī ietekmīga zinātniskās aprindās. Lai gan es ceru (un tā tas noteikti arī ir), ka visās ieinteresētajās aprindās, kas domā par mūsu nāciju, par mūsu tradīcijām un par to, kāda ir mūsu identitāte pašos pamatos. Līdz ar to šī grāmata ir arī sabiedriski ietekmīga.

Vēlreiz uzsvēršu – gan Jūs pati, gan šī grāmata aptver visus trīs aspektus – politisko, sabiedrisko un zinātnisko.

II

Primāri mēs, protams, šeit esam pulcējušies, lai piedalītos grāmatas atvēršanā, taču šodien ir arī citi svētki. Šodien ir Vairas. Tā kā uz vārda dienām var nākt neaicināti, kas arī ir viena latviešu tradīcijām, tad es pieņemu, ka daļa no klātesošajiem ir aicināti, daļa – neaicināti, taču mēs visi Jūs sirsnīgi sveicam svētkos.

