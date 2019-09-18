Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в 53-м заседании Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам в Турции.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в работе 53-го заседания Комитета ПАЧЭС (Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества) по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам. Заседание, которое посвящено теме заключения преференциальных торговых соглашений с целью устранения двойного налогообложения между государствами-членами ЧЭС, проходит 18–19 сентября 2019 года в г. Гиресуне (Турция).

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«Вопросы либерализации торговли в рамках ЧЭС остаются весьма актуальными и требуют обсуждения как на уровне глав государств, так и в рамках межпарламентских мероприятий», — заявил Алексей Кондратенко выступая на заседании.

Сенатор информировал об основных направлениях политики РФ в области внешней торговли, рассказал о роли Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и составляющих его программах в развитии внешней торговли в России.

Парламентарий отметил, что на двусторонней основе члены ОЧЭС поддерживают торговые отношения с Россией, функционируют двусторонние межправительственные комиссии или комитеты по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

Характеризуя систему двухсторонних договоров, направленную на решение проблемы двойного налогообложения, парламентарий отметил ряд недостатков, которых можно избежать путем разработки и принятия многостороннего договора об избежании двойного налогообложения.

В связи с этим Алексей Кондратенко предложил провести мониторинг существующих барьеров и выработать такие рекомендации в рамках ПАЧЭС, которые могли бы способствовать подготовке и имплементации многосторонних соглашений и национальных законодательных актов, направленных на улучшение торгово-экономического и инвестиционного климата.

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