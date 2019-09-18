Встреча с лидерами технологических проектов и компаний НТИ

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

Мы с вами традиционно проводим встречи подобного рода в рамках мероприятий, связанных с АСИ. Мы продолжаем развивать эту структуру и, на мой взгляд, в свое время приняли правильное решение о ее создании.

Чем дальше, тем интереснее все становится, разнообразнее и полезнее для тех, кто этим занимается, и для кого это все делается. Я посмотрел сейчас то, что было представлено.

Я так понимаю, что представлено далеко не все, чем АСИ занимается, но все направления чрезвычайно важны, связаны с современными технологиями, сквозными технологиями, искусственным интеллектом, беспилотной техникой, связаны с выходом на решение социальных вопросов, причем с помощью современных сервисов, современных информационных платформ. Все это чрезвычайно важно, чрезвычайно интересно и полезно.

Давайте обменяемся соображениями, мнениями или ещё лучше – предложениями по поводу того, что нужно сделать дополнительно, чтобы движение вперед было еще более устойчивым, стабильным, и чтобы мы с вами добивались поставленных перед собой целей как можно быстрее.

Продолжение следует.

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