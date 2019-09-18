В Чайковском при поддержке ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся фестиваль #ВместеЯрче

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
18 сентября 2019, 15:00
13 сентября на площади П. И. Чайковского состоялся Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Организатором фестиваля стало ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Главными гостями фестиваля стали учащиеся школ города Чайковский. Здесь они познакомились с деятельностью предприятия, энергосберегающими технологиями и поучаствовали в викторинах на тему экологии и энергосбережения.
Все желающие могли посидеть в автомобильной технике, представленной предприятием «Газпром трансгаз Чайковский». Автобусы, автомобили и специальная техника — все работает на экологичном газомоторном топливе.
Во время всего фестиваля #ВместеЯрче гостей развлекали ведущие и аниматоры, а на сцене выступали творческие коллективы Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
«Подобные мероприятия дают возможность подрастающему поколению получить новые знания в области экологии и энергосбережения», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.
Справка
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет транспортировку газа для потребителей Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, Республики Татарстан, а также транзит природного газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслуживания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км. Объем транспортируемого газа составляет более 300 млрд куб. м.
В состав компании входит 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находится 123 газораспределительных станции.
В рамках экологической политики предприятия внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015 и система энергосбережения ISO 50001:2011. Численность коллектива — свыше 8,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Чайковском.
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