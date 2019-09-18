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#Роскосмос#Главное#Орбита молодежи18.09.2019 17:25

Дмитрий Рогозин встретился со студентами БГТУ «ВОЕНМЕХ»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 18 сентября 2019 года посетил Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

Дмитрий Рогозин ознакомился с научными проектами и перспективными разработками студентов и аспирантов БГТУ «ВОЕНМЕХ», а также посетил факультет ракетно-космической техники.

Основным мероприятием визита стала встреча со студентами, молодыми специалистами предприятий ракетно-космической отрасли, а также с участниками Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи». Во встрече приняли участие более 800 студентов и аспирантов.

В рамках встречи Дмитрий Рогозин рассказал о перспективных проектах развития ракетно-космической отрасли, о строительстве космодрома Восточный, планах по созданию новых средств выведения, о реализации новых проектов и работе над новыми технологиями, а также о новом курсе на привлечение молодых профессионалов в отрасль.

Среди вопросов, которые были подняты во время живого общения, — использование ракетных двигателей на сжиженном природном газе, перспективы исследования дальнего космоса, запуске космической обсерватории «Спектр-РГ», а также об отправке на Международную космическую станцию первого российского антропоморфного робота-космонавта Skybot F-850.

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