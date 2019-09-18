К. Косачев: Несмотря на разногласия, Россия и Германия сохраняют диалог и находят взаимоприемлемые решения

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в России .

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Гезой Андреасом фон Гейром.

Сенатор поздравил посла с назначением на должность и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гейром

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гейром

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гейром

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гейром

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гейром

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Встреча К. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гейром

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Константин Косачев обратил внимание на то, что у российских законодателей и немецких дипломатов сложилась практика регулярных встреч. «Мы с удовольствием ее продолжим. Такие беседы придают дополнительный импульс развитию контактов между Россией и Германией».

Страны активно взаимодействуют на площадках международных организаций

«Несмотря на некоторые разногласия, существует обширный перечень тем, по которым наши взгляды близки, а в ряде случаев совпадают. Общая позиция заключается в том, что даже при разногласиях важно сохранять диалог и находить взаимоприемлемые решения», — добавил глава Комитета СФ.

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Константин Косачев подчеркнул, что страны активно взаимодействуют на площадках международных организаций.

«Хотел бы отметить конструктивную роль немецких парламентариев, поддержавших возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Также мы поддерживаем контакты в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского союза», — сказал сенатор.

Геза Андреас фон Гейр выразил намерение продолжать деятельность, направленную на укрепление двусторонних отношений и межпарламентских связей.

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