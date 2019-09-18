Николаю Козлову дали предупреждение за пикет памяти похищенных

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

18 сентября лидеру ОГП Николаю Козлову вынесли предупреждение за пикет ПАМЯТИ ПОХИЩЕННЫХ, который прошел 16 сентября в Минске около ГУМа.

Николай Козлов собирается выдвигаться кандидатом в Палату представителей по Старовиленскому округу № 105. Он абсолютно не согласен с решением окружной комиссии, в которой — напомним — нет ни одного представителя не только Николая Козлова, но и других демократических активистов и независимых претендентов.

Лидер ОГП считает, что на этапе сбора подписей не только разрешается, но и приветствуется знакомить избирателей со своей позицией по основополагающим вопросам своей программы — иначе за кого же они ставят подпись, давая возможность получить регистрацию в качестве кандидата в депутаты?

Николай Козлов заявил членам комиссии:

— Расследование тех политических убийств, которые случились 20 лет назад, являются одним из пунктов моей программы. И моя биография говорит о том, что я это сделаю. Я обязательно найду виновных, и мы привлечем их к ответственности. Это первое. И второе — конкретно для вас и для всех, участвующих в фальсификациях: обязательно придет время, когда каждый за это предстанет перед судом. (Смотрите стрим с заседания комиссии: https://www.facebook.com/unitedcivilparty/videos/381000542823314/, эти слова — с -9.15 и потом примерно пару минут).

— Вы выхолащиваете саму суть избирательной кампании, не давая возможности кандидатам обозначить себя. И превращаете кампанию в унылое …! — закончил свое выступление в окружной комиссии Николай Козлов.

— На самом деле запрета в кодексе нет, — поясняет Николай для читателей сайта ucpb.org, — Но закон написан таким образом, что каждая шелупонь трактует его, как ей вздумается, и норовит раздавать предупреждения за все подряд. Откуда при таком подходе возьмется интерес к выборам, если они уничтожают любой интерес, пытаются уничтожить все, что не совпадает с их картиной мира? За все стараются дать предупреждение, а потом — за второе — снять! Это противоречит самой идее избирательной кампании!— Мы обязательно будем обжаловать это решение во все инстанции, — объяснил Николай Козлов читателям сайта ucpb.org, — Сначала в течение трех дней подадим жалобу в вышестоящую комиссию, потом в суд. И будем максимально активно информировать наблюдателей, чтобы они в полной мере оценили дух выборов в Беларуси и возможности кандидатов поучаствовать в кампании. Надо понимать, что именно таким образом они создают задел для «элегантной победы».Антонина Ковалева, член инициативной группы Николая Козлова также присутствовала на заседании комиссии:

— Набрали в комиссии некомпетентных людей, не знающих закона, но зато готовых выполнять команды. Претензии к Николаю и инициативной группе: «Звучали фразы политического характера. Проводилась агитация за поддержку иных лиц» (???). На мою просьбу процитировать норму Избирательного кодекса председатель ответил: «По Избирательному кодексу разбирайтесь с законодателями, которые работают с Избирательным кодексом. Мы его исполняем». Но так и не сумел назвать, какая статья была нарушена.Решение обещают выдать только завтра после 15-ти. Безусловно, будем обжаловать. Конечно, результат заранее известен, но пусть трудятся, формулируют, ставят свои подписи. Когда-нибудь разберемся».

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