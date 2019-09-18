О. Мельниченко: ВСМС может стать площадкой для экспертного сопровождения государственной программы по комплексному развитию территорий

Source: Russia – Council of the Federation

В Ростове-на-Дону прошел Форум «Комплексное развитие сельских территорий».

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел Форум «Комплексное развитие сельских территорий».

Олег Мельниченко и Виктор Гончаров

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Межрегиональный форум Всероссийского совета МСУ на тему «Комплексное развитие сельских территорий»

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Олег Мельниченко провел Форум «Комплексное развитие сельских территорий»

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Межрегиональный форум Всероссийского совета МСУ на тему «Комплексное развитие сельских территорий»

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Олег Мельниченко провел Форум «Комплексное развитие сельских территорий»

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Межрегиональный форум Всероссийского совета МСУ на тему «Комплексное развитие сельских территорий»

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Межрегиональный форум Всероссийского совета МСУ на тему «Комплексное развитие сельских территорий»

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Межрегиональный форум Всероссийского совета МСУ на тему «Комплексное развитие сельских территорий»

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Мероприятие было организовано в Ростове-на-Дону совместно с Законодательным Собранием Ростовской области и Правительством Ростовской области.

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Форум собрал около 300 участников. Прибыли делегации 20 субъектов Российской Федерации из 6 федеральных округов: Северо-Кавказского, Южного, Дальневосточного, Северо-Западного, Центрального и Приволжского. Также были представлены 43 муниципальных образования Ростовской области – муниципальные районы и сельские поселения.

В муниципальных образованиях страны успешно реализуется проект «Лучшие практики благоустройства сельских поселений с привлечением граждан»

Открывая Форум, Олег Мельниченко подчеркнул, что вопрос, вынесенный на площадку Форума, чрезвычайно важен. «В своем Послании Федеральному Собранию в текущем году Президент России обозначил этот вопрос как один из приоритетных», — напомнил он.

Сенатор отметил значительные наработки ВСМС в области вовлечения населения в решение вопросов местного значения, заметив, что несколько лет подряд по инициативе организации в муниципальных образованиях страны успешно реализуется проект «Лучшие практики благоустройства сельских поселений с привлечением граждан». Кроме того, Олег Мельниченко считает, что Всероссийский Совет местного самоуправления может стать площадкой для экспертного сопровождения государственной программы «Комплексное развитие территорий».

С приветственным словом выступили Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, ИщенкоАлександр ВалентиновичПредседатель Законодательного Собрания Ростовской области представители органов власти региона.

В рамках работы Форума участники рассмотрели вопросы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на период до 2025 года, представили успешные управленческие практики комплексного благоустройства и создания современного облика села, рассмотрели актуальные вопросы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения повышения занятости на селе, позитивный опыт поддержки инициатив граждан, работы органов территориального общественного самоуправления и института сельских старост как фактора развития территорий.

В рамках Форума Олег Мельниченко вручил Почетные знаки и Благодарности Всероссийского Совета местного самоуправления.

По итогам работы Форума будут приняты рекомендации.

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