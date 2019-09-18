Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Космодромы#MEV-1#Eutelsat 5 West B18.09.2019 16:58

Подготовка к пуску ракеты «Протон-М» идет по графику

Фото: ILS

Фото: ILS

Фото: ILS

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур специалисты ГКНПЦ им. М. В. Хруничева совместно с представителями заказчика и изготовителя космических аппаратов проводят сборку космической головной части ракеты космического назначения «Протон-М».

В соответствии с графиком пусковой кампании космический аппарат MEV-1 установлен на разгонный блок «Бриз-М», проведён монтаж электрических соединений, выполнены проверки электрических цепей. Сегодня, 18 сентября 2019 года, специалисты провели механическую стыковку второго космического аппарата Eutelsat-5WB.

Перед установкой створок головного обтекателя планируется провести заключительные электрические проверки состыкованных космических аппаратов с разгонным блоком. Параллельно специалисты Центра Хруничева завершают подготовку ракеты-носителя «Протон-М» к сборке с космической головной частью.

Пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» будет осуществлён в соответствии с контрактом компании International Launch Services, Inc. и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat S.A на запуск двух космических аппаратов Eutelsat-5WB и MEV-1. Планируемый пуск «Протона-М» станет 97-ым в рамках контрактов на коммерческую эксплуатацию ракеты-носителя, заключённых ILS.

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