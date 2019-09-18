С. Леонов: В Смоленской области свято чтят память о героях Великой Отечественной войны, отдавших жизнь за освобождение Родины

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в митинге, посвященном 76-летию освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области в рамках работы в регионе посетил Глинковский район. Сенатор принял участие в митинге, посвященном 76-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

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Парламентарий поздравил местных жителей с праздником. «День освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков — одна из важнейших страниц в истории вашего родного края», — сказал Сергей Леонов в своем выступлении.

Каждый из нас должен сейчас делать всё необходимое, чтобы и малая родина, и вся страна были сильными и независимыми

Сенатор выразил слова благодарности тем, кто защищал Глинковский район и отдал жизнь за его свободу. «Каждый из нас должен сейчас делать всё необходимое, чтобы и малая родина, и вся страна были сильными и независимыми, а жизнь наших детей - спокойной и счастливой», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Леонов отметил, что каждый год местные жители собираются у Братской могилы, чтобы почтить память погибших солдат. И в этот день к мемориалу пришли десятки людей, среди которых – ветераны, военнослужащие, школьники, представители власти.

Участники митинга возложили венки и цветы к обелиску. Затем в районном доме культуры состоялись открытый поэтический микрофон под названием «Вернусь домой – мечтал солдат» и концертная программа.

В период Великой Отечественной войны Глинковскому району был нанесен серьезный ущерб. За время оккупации фашисты сожгли и разрушили здесь 75 деревень.

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