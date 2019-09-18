С. Митин: Необходимо полностью изъять из оборота контрафактную минеральную воду

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание рабочей группы по контролю за ходом решения задачи устранения с рынка контрафактной минеральной и питьевой воды.

В Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по контролю за ходом решения задачи устранения с рынка контрафактной минеральной и питьевой воды.

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Александр Карлин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор напомнил, что рабочая группа создана для выполнения поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга для разработки комплекса мер по предотвращению производства и оборота контрафактной минеральной и питьевой воды.

По словам Сергея Митина, Совет Федерации крайне озабочен ситуацией в этой области. «Руководством палаты поставлена конкретная задача — устранение с рынка контрафактной минеральной воды».

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В ходе совещания были рассмотрены такие важные вопросы, как правоприменительная практика при проведении контрольных мероприятий по проверке рынка минеральной и питьевой воды на наличие фальсифицированной и контрафактной продукции.

Использование месторождений минеральных вод в Ставропольском крае осуществляется с многочисленными нарушениями действующего законодательства

Так, было отмечено, что использование месторождений минеральных вод в Ставропольском крае осуществляется с многочисленными нарушениями действующего законодательства, в том числе о защите конкуренции. Не установлены границы и режим округов санитарной охраны ряда курортов.

По итогам обсуждения будут выработаны предложения по изъятию из оборота контрафактной минеральной и питьевой воды.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства по делам Северного Кавказа РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы России, Роспотребнадзора, Федерального агентства по интеллектуальной собственности, Федерального агентства по недропользованию, субъектов Российской Федерации, экспертного сообщества.

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