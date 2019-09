Premier: Rząd wprowadził około 100 zmian dla firm

Source: President of Poland in Polish

Premier podkreślił, że ostatnie cztery lata rządów stworzyły dobre perspektywy dla wzrostu gospodarczego na najbliższe lata. Kontynuując, zaznaczył że dzięki takim rozwiązaniom legislacyjnym jak np. Konstytucja Biznesu, mali i średni przedsiębiorcy mają lepsze perspektyw rozwoju, a liczne bariery rozwojowe dla firm są likwidowane.

Ważne jest to, żebyśmy dobrze rozumieli mechanizmy, które funkcjonują w świecie po to, żebyście mogli się rozwijać. Gdy wy się rozwijacie, to rozwija się też Polska – mówił premier zwracając się do zebranych gości.

Wydarzenie było współorganizowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE) oraz Regionalną Izbę Gospodarczą (RIG) w Katowicach. W KSSE działa obecnie ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80 tys. miejsc pracy.

