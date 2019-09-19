Анастасия Бондаренко: «В образовательном процессе главные – работодатели»

Source: Russia Ministry of Energy

Тюмень, 19 сентября. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на пленарной сессии «Профессии будущего: глобальные тренды и территориально-отраслевые рынки труда» в рамках Тюменского нефтегазового форума.Анастасия Бондаренко отметила, что происходящая сегодня технологическая трансформация топливно-энергетического комплекса влияет и на формирование глобальных трендов на рынке труда. «Главные в образовательном процессе сегодня – компании, работодатели, которые видят тренды и у них есть определенный запрос. Им нужен специалист, который не только обладает, например, технологическими знаниями инженера, но и имеет коммуникационные навыки и так далее», – сказала заместитель Министра. По ее словам, вузам зачастую не хватает гибкости в кооперации с работодателями.

При этом, в соответствии с действующим законодательством, образовательные стандарты должны отвечать требованиям профессиональных стандартов, а основные профессиональные образовательные программы – требованиям образовательных стандартов. «Это логически оправданный, но довольно продолжительный во времени цикл: если актуализируется профессиональный стандарт, то приведение в соответствие содержания образования и фиксация этого соответствия в документах занимает от одного до двух лет. Это критически долго», – констатировала Анастасия Бондаренко.

По её словам, сегодня необходимо более эффективно использовать потенциал системы дополнительного профессионального образования, как более гибкой и наименее зарегламентированной. «Это должно быть поле конкуренции университетов за сотрудников компаний, за ресурсы, за признание», – резюмировала замглавы энергетического ведомства.

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