Андрей Черезов принял участие в 15-ом заседаниии Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Молдова и Российской Федерацией

Source: Russia Ministry of Energy

Кишинев (Республика Молдова), 19 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в 15-ом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Молдова и Российской Федерацией

Андрей Черезов отметил, что основными сферами энергетического взаимодействия Российской Федерации с Республикой Молдовой являются газовая и электроэнергетическая отрасли.

«Ежегодные поставки российского газа в Молдавию составляют порядка 3 млрд куб. м, что в полной мере обеспечивает потребности страны», – сказал заместитель Министра энергетики РФ.

Говоря о ситуации вокруг «Молдавской ГРЭС» – одном из основных поставщиков электроэнергии в стране, расположенной в Приднестровье, заместитель Министра обратил внимание, что в настоящее время Национальное агентство по регулированию в энергетике Республики Молдова выдает лицензии «Молдавской ГРЭС» сроком только на 6 месяцев.

«Текущая лицензия действительна до января 2020 года. Для обеспечения долгосрочного планирования и организации бесперебойных поставок электроэнергии полагаем необходимым Молдавской стороне обеспечить «Молдавской ГРЭС» как равноправному участнику рынка электроэнергии единые условия лицензирования и заключения среднесрочных контрактов на поставку электроэнергии», – предложил Андрей Черезов.

По словам Андрея Черезова, «Молдавская ГРЭС» также заинтересована в поставках электроэнергии на европейский рынок.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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