А. Клишас принял участие в Международной конференции, посвященной роли Суда Евразийского экономического союза

Source: Russia – Council of the Federation

Сегодня можно констатировать, что за прошедшие годы ЕАЭС состоялся как международное интеграционное объединение, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в Пленарной сессии Международной конференции «Пять лет договору о Евразийском экономическом союзе: роль Суда». Мероприятие состоялось в Минске.

Конференцию открыл Председатель Суда ЕАЭС Жолымбет Баишев.

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За прошедшие годы Евразийский экономический союз состоялся как международное интеграционное объединение

«Сегодня можно констатировать, что за прошедшие годы Евразийский экономический союз состоялся как международное интеграционное объединение. Все государства — члены ЕАЭС ощутили позитивный эффект интеграции, расширилось их взаимодействие в финансово-банковском секторе, в областях медицины, транспорта, нефтегазовой промышленности», — сказал сенатор.

Андрей Клишас отметил представительный состав участников мероприятия. Международная конференция собрала в Минске более 200 делегатов, включая министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, представителей конституционных и верховных судов, парламентов.

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