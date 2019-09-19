Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область

Source: President of Russia – Kremlin

20 сентября Президент посетит полигон «Донгуз», где пройдёт основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана отработают совместные действия по отражению наступления условного противника.

Как ожидается, на полигоне состоится двусторонняя встреча главы Российского государства с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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