Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-1119.09.2019 09:49

В Звёздном городке чествуют «Антаресов»

В то время как на Байконуре полным ходом идёт завершающий этап подготовки к полёту экипажей МКС-61/62/ЭП-19, в Звёздном городке состоялась торжественная встреча экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-11», вернувшегося на Землю 25 июня 2019 года после почти 204-суточной длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

По традиции командир корабля «Союз МС-11», командир МКС-58/59 Олег Кононенко, бортинженеры Давид Сен-Жак и Энн МакКлейн, а также руководство Роскосмоса, ЦПК, предприятий ракетно-космической отрасли и представители иностранных космических агентств возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарину.

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Видео: Центр подготовки космонавтов

Затем экипаж «Антаресов» (позывной) в сопровождении высокопоставленных гостей, оркестра и жителей Звёздного городка прошли по Аллее космонавтов к Дому космонавтов, где состоялось торжественное собрание, посвящённое встрече экипажа МКС-58/59. Открыл его начальник ЦПК, Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов, который отметил, что экипаж успешно справился с поставленными задачами, а качество его работы было высоко оценено российским и иностранными космическими агентствами.

Далее слово было предоставлено заместителю командира отряда космонавтов Роскосмоса Александру Самокутяеву, который выступил с кратким докладом о результатах работы экипажа на орбите. Александр Михайлович отметил, что старт корабля «Союз МС-11» был первым после аварии 11 октября 2018 года, поэтому на экипаже была дополнительная психологическая нагрузка, с которой они успешно справились. Заместитель директора Департамента пилотируемых космических программ Госкорпорации «Роскосмос» Борис Шишков вручил Олегу Кононенко знак отличия «За верность космосу», а Давиду Сен-Жаку и Энн МакКлейн — медали «Космос без границ».

Поздравить экипаж с завершением экспедиции в Звёздный городок прибыли также представители РКК «Энергия», ЦНИИмаш, Росавиации, ИМБП РАН, иностранных космических агентств, а также представители смежных организаций ракетно-космической отрасли, муниципальных образований и других объединений. Космонавтам были вручены памятные адреса и подарки.

В рамках проведения встречи слово было предоставлено членам экипажа МКС-58/59. «Спасибо за тёплые слова, — обратился к собравшимся Олег Кононенко. — Экспедиция у нас была достаточно сложная, долгая, но интересная. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто нас готовил к этой работе, поддерживал в полёте и помог восстановиться после полёта».

Иностранные коллеги добавили, что за время подготовки в ЦПК почувствовали себя частью большой дружной семьи. Завершая торжественное собрание, Павел Власов ещё раз поздравил экипаж МКС-58/59 с успешным выполнением программы полёта.

«Наш многоопытный командир отряда космонавтов Роскосмоса составил компанию двум новичкам в космосе, двум замечательным целеустремлённым людям, гражданам своих государств, — сказал Павел Николаевич. — Как всегда в ЦПК все — инструкторский, преподавательский состав, медики и другие сотрудники — переживали за то, чтобы все этапы подготовки, работы в космосе и послеполётной реабилитации были успешными. И сегодня для всех очень приятное событие. Олег Дмитриевич, Давид и Энн с достоинством и полной отдачей работали длительное время втроём, но всё выполнили. И это не только их совместное, но и индивидуальное достижение».

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Видеоролик к торжественной встрече экипажа МКС-58/59 в Звездном городкеВидео: Центр подготовки космонавтов

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