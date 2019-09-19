Source: Russia – Council of the Federation

Российские сенаторы провели переговоры с членами Палаты представителей Арабской Республики Египет.

Заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель группы по сотрудничеству СФ с парламентами арабских государств Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провели встречу с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Абдель Каримом Ибрагим Дарвишем.

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Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, член группы по сотрудничеству СФ с Палатой представителей АРЕ Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Палатой представителей АРЕ Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, член группы по сотрудничеству СФ с Палатой представителей АРЕ Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области член Комитета СФ по социальной политике, член группы по сотрудничеству СФ с Палатой представителей АРЕ Виктор Абрамов АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области и член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Ильяс Умаханов

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Владимир Джабаров

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Фарит Мухаметшин

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Константин Косачев и Ильяс Умаханов

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Алексей Кондратьев и Андрей Епишин

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Фарит Мухаметшин и Виктор Абрамов

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Андрей Епишин

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Сергей Кисляк и Константин Косачев

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Алексей Кондратьев

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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Карим Дарвиш и Константин Косачев

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Встреча Ильяса Умаханова с делегацией Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет во главе с председателем Комитета Каримом Дарвишем

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«Россия рассматривает Египет как одного из надежных и важных партнеров и заинтересована в дальнейшем развитии и углублении двусторонних отношений», — сказал Ильяс Умаханов, отметив высокий уровень российско-египетских межпарламентских связей.

Россия рассматривает Египет как одного из надежных и важных партнеров

«Парламентарии России и Египта могут оказать существенную помощь профильным министерствам и ведомствам двух стран в активизации работы по продвижению крупных проектов, таких как сооружение с участием России первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа», создание российской промышленно-индустриальной зоны в регионе Суэцкого канала», — подчеркнул вице-спикер СФ.

«Еще одним важным направлением совместной работы может стать подготовка и проведение в 2020 году перекрестного Года гуманитарного сотрудничества России и Египта», — добавил Ильяс Умаханов.

Вице-спикер СФ также напомнил о предстоящем 24 октября в Сочи саммите Россия-Африка и пригласил египетских законодателей принять активное участие в этом мероприятии.

В ходе встречи председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев обсудил с Каримом Абдель Каримом Ибрагим Дарвишем вопросы, касающиеся двусторонних межпарламентских отношений, в том числе, в свете подходов к глобальным вопросам региональной и международной политики.

Константин Косачев проинформировал египетского коллегу о подготовке к проведению 21 мая 2022 года в России Всемирной конференции по налаживанию межрелигиозного и межцивилизационного диалога, а также о процессе подготовки резолюции о недопустимости применения односторонних экономических и политических санкций отдельными странами. Глава Комитета СФ по международным делам предложил скоординировать действия по этой теме в преддверии предстоящей в Белграде ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), в ходе которой российская сторона намерена предложить эту резолюцию.

Карим Абдель Карим Ибрагим Дарвиш, согласился с оценкой российской стороны относительно высокого уровня российско-египетских отношений, в том числе межпарламентских.

От лица египетских законодателей он выразил заинтересованность в продолжении двусторонних контактов и активизации российско-египетских связей в энергетической, торгово-экономической, туристической сферах.

Председатель Комитета по международным делам Палаты представителей Арабской Республики Египет подтвердил намерение египетских парламентариев принять участие в саммите Россия-Африка, а также поддержать и всесторонне изучить предложения российских коллег, касающихся совместного взаимодействия на площадках международных организаций.

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