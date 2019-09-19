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#Роскосмос#Главное19.09.2019 16:55

Дмитрий Рогозин посетил Воткинский завод

18 сентября 2019 года состоялся рабочий визит генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и сопровождающих его лиц на Воткинский завод.

Глава Роскосмоса и генеральный конструктор Корпорации «Московский институт теплотехники» Юрий Соломонов посетили сборочно-снаряжательную базу предприятия и ряд подразделений на основной площадке. В частности, генеральный директор Воткинского завода Виктор Толмачев ознакомил гостей с производством гражданской продукции — инструмента с нано-покрытием, модулей для установки очистки воды методом озонирования.

Затем делегация осмотрела два строящихся объекта — кузнечно-штамповочный цех общей площадью 11 222 квадратных метра и теплоэлектростанцию с комплексом очистных сооружений. Они расположены в исторической части предприятия, которое в конце сентября отметит свое 260-летие.

Интерес Дмитрия Рогозина вызвал также построенный 5 лет назад на территории завода оздоровительно-профилактический комплекс с большим игровым и несколькими тренажерными залами, медицинским блоком. Ежегодно там проходят периодический медицинский осмотр около 5000 человек, что в 4 раза сокращает потери рабочего времени на эту процедуру, а количество посещений занятий физкультурой и спортом превышает 62 000.

Завершился визит совещанием с руководством предприятия, где обсуждались вопросы выполнения гособоронзаказа и выпуска продукции гражданского назначения.

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АО «Воткинский завод» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — предприятие, основанное в 1759 году, сегодня — современный машиностроительный комплекс с металлургическим, механосборочным, сварочным, инструментальным производствами, испытательной базой. Выполняет заказы по изготовлению продукции гражданского назначения для космической, нефтегазовой, химической, инструментальной, металлургической, станкостроительной, атомной и других отраслей промышленности, участвует в реализации научных проектов. Награждено двумя орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, отмечено Благодарностями трёх президентов России.

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