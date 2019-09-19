Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное19.09.2019 16:23

Дмитрий Рогозин посетил Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 19 сентября 2019 года с рабочим визитом посетил Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Вместе с генеральным директором «Аксион» Геннадием Кудрявцевым он осмотрел сборочно-монтажное, производство, а также изготовление специальной техники, лифтов и микроэлектроники.

В Экспоцентре «Аксион» Дмитрий Рогозин ознакомился с историей предприятия, ассортиментом современной продукции «Аксиона» и оставил запись коллективу предприятия в книге почетных гостей.

***

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» — современное многопрофильное предприятие, которое производит сложные приборные изделия, медицинскую и бытовую технику, энергосберегающее оборудование, лифты. В 2018 году завод отметил 85-летний юбилей.

MIL OSI