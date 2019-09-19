Л. Бокова: Заблудившихся людей смогут находить по геолокации

Source: Russia – Council of the Federation

Правоохранительные органы получат доступ к этим данным без судебного решения в случае поиска пропавших без вести. Предлагаемый закон поможет экстренным службам и поисковикам-добровольцам.

Законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения, должен повысить эффективность розыска. Документ планируется к рассмотрению в первом чтении в ближайшее время.

Авторами выступили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя этого Комитета СФ Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области депутаты Государственной Думы.

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Людмила Бокова привела данные правоохранительных органов, согласно которым ежегодно в России пропадает около 120 тыс. человек, из них почти 50 тыс. детей. «Очень часто люди отправляются в дикую природу в туристических целях, теряют ориентацию и не могут выйти из леса. Такие ситуации происходят не только с туристами, но и с местными жителями, которые отправляются на прогулку или на сбор грибов и ягод. Различные информационные сообщения показывают, что люди могут заблудиться даже в родных местах, рядом с которыми они проживают уже долгие годы. К сожалению, по статистике около тысячи человек погибают по этой причине».

Пропавших предлагается искать по геолокации телефона с помощью средств спутниковой связи, рассказала сенатор. «Сегодня сотовый телефон есть практически у каждого жителя нашей страны вне зависимости от возраста, в том числе у детей и людей преклонного возраста. Это атрибут жизни современного человека. При разработке законопроекта изучалась статистика. Согласно ей, мобильный телефон при себе имели большинство пропавших и заблудившихся людей. Однако они далеко не всегда могли дозвониться до экстренных служб и оповестить о своем местонахождении».

Мы разрешаем передавать информацию о местонахождении человека по геолокации по запросам правоохранителей в случаях, когда разыскиваемый пропал без вести

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов не могут быстро получить данные абонента без судебного решения. «Мы устраняем эту проблему и разрешаем передавать информацию о местонахождении человека по геолокации по запросам правоохранителей, но только в случаях, когда разыскиваемый пропал без вести. Таким образом, заранее убираем возможность злоупотребления нововведением со стороны правоохранительных органов».

Людмила Бокова выразила уверенность, что предлагаемый закон будет эффективно помогать сотрудникам экстренных служб, а также добровольческим поисковым отрядам. «На законопроект получены положительный отзыв Правительства РФ и положительное заключение ответственного Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Хотелось бы надеяться, что его поддержат коллеги-парламентарии».

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