Наталья Воробьёва – чемпионка мира по борьбе в категории до 72 кг, Екатерина Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг) – бронзовые призёры

Source: Russia Ministry of Sport

18 сентября на Чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) были разыграны первые медали в женских состязаниях.

Олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьёва стала двукратной чемпионкой мира. В финале неолимпийской весовой категории до 72 кг россиянка была сильнее украинки Алины Бережной (Стадник-Махини). Бронзовые награды взяли японка Масако Фуруити и китаянка Па Лиха.

В олимпийской категории до 50 кг российская спортсменка Екатерина Полещук завоевала «бронзу», аналогичной медали удостоилась представительница Казахстана Валентина Исламова. Победила Мария Стадник из Азербайджана, «серебро» у румынки Алины Вуч. Екатерина Полещук получила для сборной России лицензию на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

В неолимпийской категории до 55 кг бронзовую медаль выиграла россиянка Ольга Хорошавцева, также третье место заняла Бат-Очирын Болортуя из Монголии. «Золото» завоевала американка Джакарра Винчестер, «серебро» – японка Нанами Ириэ.

В олимпийской категории до 53 кг чемпионкой стала представительница КНДР Пак Ёнми, серебряным призёром – Маю Мукаида из Японии, «бронза» досталась Пан Цяньюй из Китая и Винеш Пхогат из Индии. Россиянка Стальвира Оршуш не пробилась в четвертьфинал, заняла 11-е место и не смогла завоевать путёвку на Игры-2020.

В общекомандном зачёте Чемпионата мира сборная России продолжает лидировать с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями. На втором месте – Япония (2-2-2), на третьем – Грузия (2-0-1).

В четверг, 19 сентября, пройдут финалы у женщин в олимпийских категориях до 57 и 76 кг и неолимпийских – до 59 и 65 кг.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Наталью Воробьёву, Екатерину Полещук и Ольгу Хорошавцеву, а также их тренеров с наградами Чемпионата мира и желает новых высоких достижений!

Фото: Александр Орешников / Федерация спортивной борьбы России

Пресс-служба Минспорта России

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