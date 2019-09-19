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#Роскосмос#Главное19.09.2019 12:36

Научные чтения памяти К.Э. Циолковского

В Калуге 17 сентября 2019 года открылись 54-е Научные чтения памяти Константина Эдуардовича Циолковского. Форум будет проходить три дня и завершится 19 сентября.

Конференция, посвященная разработке научного наследия и развитию идей великого ученого, проводится ежегодно, начиная с 1966 г., в городе, где долгие годы жил и творил Константин Циолковский. Разнообразная и актуальная тематика докладов, глубокий анализ трудов Циолковского, широкая география участников делают Научные чтения памяти К.Э. Циолковского важным международным форумом.

Организаторы Научных чтений: Министерство культуры Российской Федерации; Комиссия Российской академии наук по разработке научного наследия К.Э. Циолковского; Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского; Институт истории естествознания и техники Российской академии наук. Форум проходит при поддержке Правительства Калужской области.

Перед началом пленарного заседания участники форума возложили цветы на могилу Константина Циолковского, а затем прошло спецгашение почтовой продукции, посвященной Научным чтениям. Чтения открыл председатель оргкомитета, академик М. Маров, который рассказал о программе форума.

На пленарном заседании с докладом «Леонардо ракетного мира. К 105-летию со дня рождения В.Н. Челомея» выступил помощник Генерального директора ВПК «НПО машиностроения» А. Дегтярев. Доклад В. Судакова был посвящен 90-летию НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко. Об открытом наборе в космонавты рассказал начальник ЦПК им. Ю.А. Гагарина П. Власов.

В 2019 году в рамках научной конференции проходят три симпозиума:

«Экономика космоса: реалии и перспективы»;

«Современные проблемы создания российских малых космических аппаратов и их использования для решения социально-экономических задач»;

«Философия общего дела» Н.Ф. Федорова в контексте отечественного и мирового космизма”, приуроченный к 190-летию философа-космиста.

Привлечению молодых специалистов в ракетно-космическую отрасль было посвящено рабочее совещание «Создание образовательного проекта «Международный молодежный центр по ракетным исследованиям и запуску малых космических аппаратов нанокласса на низкие орбиты Земли» (ММЦ «Байконур»). В 2019 году в Калугу приехали участники Чтений из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Украины, Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Сербии, Вьетнама.

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