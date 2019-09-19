Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#OneWeb#Космодромы19.09.2019 16:03

На Байконур доставлены разгонные блоки «Фрегат-М»

Разгонный блок перед отправкой на Байконур. Фото: НПО «Лавочкина»

Разгонный блок перед отправкой на Байконур. Фото: НПО «Лавочкина»

Разгонный блок перед отправкой на Байконур. Фото: НПО «Лавочкина»

С территории Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялась отправка 3-х контейнеров с разгонными блоками «Фрегат‑М» разработки НПО Лавочкина. Сегодня, 19 сентября 2019 года, изделия доставлены авиарейсом до аэродрома «Крайний», обслуживающий космодром Байконур.

В составе ракеты-носителя «Союз-2» разгонные блоки «Фрегат-М» обеспечат выведение на орбиту космических аппаратов британской спутниковой системы OneWeb. Первый их запуск с космодрома Байконур планируется в IV квартале 2019 года.

В июне 2015 года Госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат» с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра. Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли, орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру.

Создание разгонного блока «Фрегат» позволило России существенно укрепить и расширить свои позиции на международном рынке предоставления услуг по выведению космических аппаратов. За время эксплуатации с 2000 года осуществлено 78 запусков разгонных блоков «Фрегат» различных модификаций с 4-х космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный, Гвианский космический центр.

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