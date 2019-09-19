Source: Russia – Council of the Federation

В. Рязанский и В. Лукин приняли участие в Московском Международном Форуме «Обучение на протяжении жизни. Доступность образования в пожилом возрасте».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области приняли участие в Московском Международном Форуме «Обучение на протяжении жизни. Доступность образования в пожилом возрасте». Мероприятие прошло в Общественной палате Российской Федерации в рамках работы Генерального совета членов Европейской федерации пожилых людей (EURAG).

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В дискуссиях Форума выступили зарубежные и российские специалисты и эксперты в области образования людей пожилого возраста, представители власти, члены научного сообщества, практики некоммерческого сектора, представители бизнес-сообщества.

По словам Валерия Рязанского, в ходе Форума обсуждены подходы к образованию пожилых в условиях меняющегося мира и его демографических, экономических и культурных вызовов.

«Растет продолжительность жизни, население стареет, сокращается рождаемость в развитых странах, становится наиболее очевидным культурный и образовательный межпоколенческий разрыв, происходит глобальная цифровая трансформация профессий и общества», — перечислил сенатор.

По мнению законодателя, одним из ключевых решений этой проблемы может стать непрерывная система образования.

«В юности образование человеку нужно для того, чтобы получить профессию, квалификацию, трудоустроиться. Но после того как человек в силу возраста с работы уходит, «загружать» интеллект по‑прежнему нужно. А значит, эти периоды жизни должны заполнить несколько иные формы образования, например, связанные с повышением компьютерной грамотности, культурой, языками, путешествиями», — отметил Валерий Рязанский.

Образование в старшем возрасте – один из важнейших аспектов здорового и активного долголетия

Сенатор считает, что необходимо как можно скорее найти баланс между запросом у старшего поколения на образование и возможностями, которые ему предоставляет государство. «Пока что на федеральном уровне не разработаны даже образовательные программы для учреждений, которые работают с пенсионерами».

По мнению Владимира Лукина, образование в старшем возрасте – один из важнейших аспектов здорового и активного долголетия.

Владимир Лукин

«Мы видим растущий интерес участников проекта «Московское долголетие» к образовательным направлениям и обучающим программам. Количество абитуриентов и образовательных направлений продолжает расти. К этому проекту присоединяются ведущие вузы страны и впервые открывают свои двери для горожан старшего возраста», — отметил сенатор.

Организаторами Форума выступили Союз пенсионеров России, Европейская федерация пожилых людей (EURAG), проект Мэра Москвы «Московское долголетие», Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Качество жизни» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда России.

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