Пленарное заседание Форума оружейников России

Source: President of Russia – Kremlin

Форум оружейников является ключевым мероприятием в рамках празднования дня работников российской оборонной промышленности в столице Удмуртской Республики, в этом году приуроченного к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. К участию в форуме приглашены руководители предприятий ОПК, профильные специалисты, промышленные дизайнеры и инженеры, представители органов власти и бизнеса. Основная тема дискуссии – диверсификация производства и повышение конкурентоспособности продукции гражданского и двойного назначения.

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Выступление на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников России

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Очень рад приветствовать в Ижевске – в одном из исторических, прославленных центров оборонной промышленности страны – участников и гостей II Форума оружейников России.

И прежде всего, разумеется, в этот день хочу поздравить присутствующих и всех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, с профессиональным праздником. Поздравляю вас с Днём оружейника!

Сегодня самые тёплые поздравления и слова благодарности – ветеранам отрасли, тем, кто закладывал её славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшие символом мощи нашей армии, её побед, её благородной и высокой миссии – защищать Россию.

Среди плеяды выдающихся оружейников, которыми мы гордимся, особое место, конечно, принадлежит Михаилу Тимофеевичу Калашникову, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества. Убеждён, созданное им вооружение и в будущем, ещё многие десятилетия будет надёжно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, да и всю жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастёт новыми, молодыми талантами.

Нынешнее поколение оружейников достойно продолжает традиции, заложенные Михаилом Тимофеевичем, его коллегами и его соратниками. Сегодня в ОПК входят более одной тысячи трёхсот предприятий, на которых трудятся свыше двух миллионов высококвалифицированных специалистов – конструкторов, инженеров, технологов, рабочих.

Они профессионально решают самые сложные и ответственные задачи, создают передовые и во многом уникальные образцы техники, а на полигонах и испытательных стендах, отрабатывая новые системы вооружения, действуют чётко, мужественно, как в бою, как настоящие солдаты России, часто идут на риск и порой жертвуют собой, не жалеют себя, чтобы наша страна была надёжно защищена.

Уважаемые участники Форума! В эти дни в ходе заседаний, круглых столов, панельных дискуссий вы обсуждаете ключевые вопросы развития ОПК. Важно, чтобы ваши предложения вместе с политикой, стратегическими задачами и шагами государства работали на единую цель – на качественное развитие нашего оборонно-промышленного комплекса, на укрепление его технологического, кадрового, производственного потенциала. Без всякого преувеличения эффективное развитие ОПК – это мощный фактор движения вперёд всей национальной экономики нашей страны.

Отмечу, что в 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2 процента, и предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходит в плановом порядке.

Так, объём размещённых средств на сегодняшний день уже составил 94 процента – это выше даже, чем в прошлом году, а значит, организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий. На середину сентября в войска поставлено более двух тысяч трёхсот единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Это почти 50 процентов от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7 процента. Это хороший показатель.

И такой уровень чёткости, собранности, высокой исполнительской дисциплины нам нужно обязательно сохранить и укрепить. Это в полной мере касается и взаимодействия между Министерством обороны и организациями ОПК, которое сегодня действительно выстраивается как партнёрство в интересах общего дела.

Необходимо и дальше в полном объёме и в срок выполнять планы госпрограммы вооружения, доводить и запускать в серию перспективные образцы оружия и техники, активно расширять военно-техническое сотрудничество.

Что касается наращивания экспортного потенциала, то эта задача в полной мере касается и гражданской продукции. Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможности для создания новых, квалифицированных рабочих мест.

В 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21 процент. Главное – примеров такой конкурентоспособной, имеющей устойчивый спрос продукции становится всё больше. Так, здесь, в Ижевске, например, группа компаний «Калашников» производит медицинскую технику, гражданские суда, электромобили и электромотоциклы. В концерне создан арктический беспилотник, разработана экипировка «Нанук», незаменимая в суровых условиях Арктики. Так же, как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК.

Огромное поле для работы открывают наши национальные проекты, другие масштабные государственные программы. Почему об этом говорю? Потому что в рамках их реализации миллиарды рублей будут выделены на развитие цифровой экономики, инфраструктуры, на внедрение новейших информационных технологий, модернизацию здравоохранения, образования, городского и коммунального хозяйства, на решение экологических проблем и создание современной индустрии переработки отходов. Предприятия ОПК должны здесь занять свою достойную позицию, должны воспользоваться этими финансовыми возможностями, которые предоставляет государство.

Подчеркну при этом: государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги. Но и вы, уважаемые коллеги, должны соответствовать современным жёстким требованиям, стандартам цены и качества, растущим запросам отечественного и мирового рынка, нашей экономики, бизнеса, наших граждан.

Словом, диверсификация производства ОПК должна быть системной и последовательной. Только так можно достичь намеченной цели – увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объёма производства ОПК, а к 2030 – до 50 процентов. Это амбициозная цель, это непростая задача к решению. Но именно такая амбициозная задача не просто поставлена, не просто нарисована на бумажке – она продиктована требованиями времени и, уверен, общими усилиями обязательно будет решена.

В заключение ещё раз поздравляю ветеранов отрасли, всех вас и ваших коллег с праздником! Благодарю за ответственное, добросовестное отношение к делу и желаю, безусловно, вам новых и больших успехов в интересах России!

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI