Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное19.09.2019 22:38

Роскосмос примет участие в запуске проекта «Космоквантум»

В рамках Дня Оружейника Правительство Удмуртии и Госкорпорация «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе поставили Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Соглашение предполагает сотрудничество сторон в части развития и реализации в Удмуртии интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, современных моделей профессиональной ориентации школьников и системы наставничества.

«Мы планируем развивать в Удмуртии космоквантум – образовательную программу для детей по аэрокосмическому направлению, целью которой является погружение обучающихся в инженерные области космонавтики. Наилучшим партнёром в этом направлении для нас стал Роскосмос. Госкорпорация поддержит проект путём участия в разработке образовательной программы и оснащения оборудованием учебных классов. Проект «Космоквантум» запустим на базе детского технопарка «Академия Калашников»», – прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня без развития человеческого капитала, вовлечения подрастающего поколения в проектную деятельность и формирования интереса молодежи к космонавтике невозможно выполнить стратегические задачи, которые стоят перед российской ракетно-космической отраслью. Именно поэтому Госкорпорация «Роскосмос» с 2016 года является индустриальным партнером Федеральной сети детских технопарков «Кванториум» и поддерживает профильное направление «Космоквантум». Мы рады, что еще один детский технопарк с нашим профильным направлением появится в Удмуртии. Будем совместно развивать эту инициативу», – заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

27 июня 2017 года в присутствии Президента РФ Владимира Владимировича Путина было подписано соглашение между правительством Удмуртии, федеральной сетью детских технопарков «Кванториум» и АО «Концерн «Калашников» о создании в Удмуртии детского технопарка. В результате АО «Концерн «Калашников» построило и оснастило технопарк «Академия «Калашников».

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