Сегодня в «Эфире» конференция, посвященная борьбе с коррупцией, обеспечение льготными лекарствами, прокурорский надзор за изоляторами временного содержания

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О прокурорском надзоре в сфере обеспечения льготными лекарствами в прямом эфире поговорим в рубрике «Криминальный тренд».

В рубрике «Ни дать ни взять» расскажем о тематических сессиях в рамках конференции «Участие организаций в противодействии коррупции».

В рубрике «Особые полномочия» прокуроры заглянули в изоляторы временного содержания и камеры административно-задержанных лиц в престижном районе московского региона.

Программа «Эфир» на четверг 19 сентября 2019 года:

Ни дать ни взять. Конференция «Участие организаций в противодействии коррупции». (1-я сессия «Нормативная правовая база и организационные основы профилактики коррупции в организациях»).

Особые полномочия. Прокурор с Рублевки.

Криминальный тренд. То, что доктор прописал: прокурорский надзор в сфере обеспечения льготными лекарствами.

Ни дать ни взять. Конференция «Участие организаций в противодействии коррупции». (2-я сессия «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов и иные механизмы профилактики коррупции в организациях).

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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