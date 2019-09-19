Состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к проведению Форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 сентября, в Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдёт 10 и 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

Мероприятие прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец и при участии Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина и представителей иных заинтересованных ведомств и организаций.

«Мы возлагаем на Форум большие надежды, знаем, как регион серьёзно готовится к его проведению. Для всех нас этот Форум – отправная точка. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% от общей доли населения страны, – сказала Ольга Голодец. – И Форум «Россия – спортивная держава» призван, в том числе, содействовать регионам в достижении поставленной главой государства задачи».

Павел Колобков сообщил, что ожидаемое количество участников Форума – свыше 2000 человек, включая представителей более 20 международных общественных организаций и спортивных федераций. «При формировании программы Форума мы учли все предложения, – подчеркнул Министр. – Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». Кроме того, предусмотрено проведение семи панельных дискуссий и 18 круглых столов. Главные темы – Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая будет утверждена в следующем году, а также вопросы совершенствования законодательства в сфере спорта».

«Запланирована широкая международная повестка. Одна из сессий посвящена борьбе с допингом в спорте, в которой примут участие представители ряда антидопинговых агентств, – сообщил Павел Колобков. – Круглый стол, на котором будет обсуждаться вопросы развития паралимпийского движения и адаптивного спорта. Отдельно с делегатами стран-участниц СНГ мы рассмотрим предложения о совместном проведении соревнований. В ближайшее время мы завершим работу по формированию списка спикеров и модераторов».

Глава Минспорта России сказал, что все основные мероприятия Форума пройдут на площадке стадиона «Нижний Новгород» и временных сооружений вокруг арены. «Все подготовительные идут по графику», – подчеркнул он.

«В рамках Форума пройдёт выставка, она насчитывает более 20 экспозиций, все экспоненты уже определены, – продолжил Павел Колобков. – Ключевым станет стенд Минспорта России, на котором будут представлены наши основные проекты, включая «Спорт – норма жизни». Во второй день Форума выставка будет открыта для всех желающих».

Одновременно Министр сообщил, что во время проведения Форума на территории стадиона пройдут состязания по мини-футболу, паркуру, стритболу и другие спортивные и физкультурные мероприятия. «Кроме того, в Нижнем Новгороде пройдёт первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу, который является отборочным к Играм XXXII Олимпиады 2020 года», – сказал он.

Министр также напомнил, что аккредитация участников Форума «Россия – спортивная держава» и представителей СМИ ведется на его портале (rsd-forum.ru).

С докладом о ходе подготовки Форума выступил также Глеб Никитин. Он сообщил, что на площадках будут задействованы 400 волонтёров по направлениям: аккредитация, навигация, логистика, транспорт, активности и спортплощадки.

«Особый акцент будет сделан на культурной программе. Она будет разнообразной, чтобы стать интересной всем, – сказал глава региона. – Запланированы Всероссийская выставка «Арт-Россия 2019», Фестиваль огня, а на главной площадке Форума будет установлен павильон, посвященный истории нижегородского спорта».

С использованием материалов Администрации Нижегородской области / www.government-nnov.ru

Пресс-служба Минспорта России

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