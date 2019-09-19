Юрий Маневич: «Министерство энергетики выступает за конкуренцию на рынке электроэнергии»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на пленарной сессии в рамках конференции ассоциации «Совет производителей электроэнергии» «Новая Россия – Новая Энергетика. Генерация будущего». Замглавы энергетического ведомства заверил участников мероприятия, что ведомство заинтересовано в развитии конкуренции на рынке электроэнергии, но двигаться в этом направлении нужно поэтапно: «Мы не хотим никаких революций. Мы за спокойный путь в направлении нормальной конкуренции». По словам замминистра, ведомство находится в постоянном контакте с другими ФОИВами для разработки соответствующих нормативно-правовых актов. При этом Юрий Маневич отметил, что наступила эпоха технологического развития: продолжаются процессы цифровизации, развития интеллектуального учета, которые будут существенно влиять на рынок. «Через 5 лет, возможно, участники отрасли столкнутся с совершенно другой энергетикой, другим, более развитым рынком, где будет больше механизмов конкуренции, чем есть сегодня», – заключил Юрий Маневич.



16.09.2019

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442:

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