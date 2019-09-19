Ю. Федоров: Оборонные предприятия Удмуртии успешно ведут работу по диверсификации производства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе II Всероссийского форума оружейников.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики принял участие в работе II Всероссийского форума оружейников. Мероприятие проходит 18–20 сентября в г. Ижевске.

Юрий Федоров принял участие в работе II Всероссийского форума оружейников

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Юрий Федоров

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Юрий Федоров принял участие в работе II Всероссийского форума оружейников

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Юрий Федоров

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Сенатор стал одним из соведущих дискуссии о конверсии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и необходимости дополнительных мер государственной поддержки.

Перед отраслью ОПК стоит глобальная задача увеличить к 2030 г. долю продукции двойного и гражданского назначения в общем производственном объёме до 50 проц.

По словам Юрия Федорова, перед отраслью ОПК стоит глобальная задача увеличить к 2030 г. долю продукции двойного и гражданского назначения в общем производственном объёме до 50 проц.

Парламентарий высоко оценил работу по диверсификации производства, проводимую оборонными предприятиями Удмуртии: сегодня Республика значительно опережает средние показатели конверсии российских компаний.

«Примеров качественного освоения производства гражданской продукции в ОПК более чем достаточно. Однако нам есть над чем работать для того, чтобы наша продукция была конкурентной. Даже там, где мы выигрываем по стоимости, юридические и бюрократические проволочки стоят нашим производителям очень дорого», – подчеркнул Юрий Федоров.

Подводя итоги панельной дискуссии, сенатор предложил ликвидировать необоснованные ограничения в отрасли ОПК и упростить экспортные процедуры для оборонных предприятий.

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