20 сентября Владимир Путин посетит основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» и встретится с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

Source: President of Russia – Kremlin

20 сентября глава Российского государства совершит рабочую поездку в Оренбургскую область, где на полигоне «Донгуз» пройдёт основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана отработают совместные действия по отражению наступления условного противника.

Всего в СКШУ «Центр-2019» принимает участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов.

На полигоне состоится двусторонняя встреча главы Российского государства с Президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым Жээнбеков Сооронбай ШариповичПрезидент Киргизии .

MIL OSI