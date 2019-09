Uzrunājot ANO Ģenerālo asambleju, Valsts prezidents uzsvērs starptautisko tiesību, likuma varas, klimata un digitālo izaicinājumu jautājumus

Source: President of Latvia in Latvian

No 22. līdz 27. septembrim Valsts prezidents Egils Levits dosies darba vizītē uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), lai piedalītos ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, ANO Klimata samitā un Pasaules ekonomikas forumā.

24.septembrī paredzēta E.Levita runa ANO Ilgtspējīgas attīstības samitā. Uzrunājot ANO Ģenerālo asambleju, Valsts prezidents plāno uzsvērt starptautisko tiesību, likuma varas, klimata un digitālo izaicinājumu jautājumus. ANO Ģenerālajā asamblejā paredzēta arī tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu (António Manoel de Oliveira Guterres) un ANO Jauniešu organizāciju.

ANO Ģenerālās asamblejas ietvaros Valsts prezidents tiksies ar Horvātijas prezidenti Kolindu Grabaru-Kitaroviču (H. E. Ms Kolinda Grabar-Kitarović), Moldovas prezidentu Igoru Dodonu (H. E. Mr Igor Dodon), Austrijas prezidentu Aleksandru van der Bellenu (H. E. Dr. Alexander Van der Bellen), Norvēģijas Karalistes Ministru prezidenti Ernu Solbergu (H. E. Ms Erna Solberg) un Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvili (H. E. Ms Salome Zourabichvili). Tāpat paredzēta pieņemšana pie ASV prezidenta Donalda Trampa (H. E. Mr Donald J. Trump), kā arī tikšanās ar Pasaules ekonomikas foruma dibinātāju un izpilddirektoru profesoru Klausu Švābu (Prof. Klaus Schwab).

Darba vizītes laikā Egils Levits plānojis tikties arī ar ASV Nacionālās ārpolitikas komitejas prezidentu Džordžu Švābu (Dr. George Schwab) un domnīcas “Atlantijas padome” pārstāvjiem, viesoties Kolumbijas Universitātē un Prinstonas Universitātē, lai diskutētu ar studentiem un mācībspēkiem, tikties ar Amerikas latviešiem, kā arī piedalīties latviešu mākslinieces Vijas Celmiņa izstādes atklāšanā.

Valsts prezidentu Egilu Levitu vizītē pavadīs arī viņa kundze Andra Levite. 24. septembrī A.Levite Ņujorkas Publiskajai bibliotēkai dāvās Latvijas grāmatas.

Darba kārtība:Svētdiena, 22. septembris12.00 Tikšanās ar Latvijas pārstāvniecības darbiniekiem, ar Kristiānu Plāti, pirmo Latvijas pārstāvi ANO Jauniešu programmā un Oto Davidovu, Latvijas pārstāvi ANO jauniešu klimata samitā13.20 Tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu

Pirmdiena, 23. septembris9.30 Divpusējā tikšanās ar V.E. Horvātijas Republikas prezidenti Kolindu Grabaru-Kitaroviču10.00 Valsts prezidenta dalība ANO klimata samitā11.00 Divpusējā tikšanās ar V.E. Moldovas Republikas prezidentu Igoru Dodonu11.30 Tikšanās ar V.E. Austrijas Republikas prezidentu Dr. Aleksandru Van der Bellenu Dalība ANO klimata samitā14.45 Valsts prezidenta dalība Pasaules ekonomikas foruma augsta līmeņa apaļā galda diskusijā “A New Green Deal for Europe – Stepping Up Europe´s Global Leadership Role on Climate and Green Growth”18.15 Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes dalība “The Breuer Museum” izstādes “Vija Celmiņš: To Fix the Image in Memory” atklāšanā

Otrdiena, 24. septembris8.00 Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes dalība ANO ģenerālsekretāra rīkotajā atklāšanas pasākumā9.00 Valsts prezidenta dalība ANO Ģenerālās Asamblejas 74. sesijas atklāšanā. Tēma “Galvanizing multilateral efforts for poverty eradication, quality education, climate action and inclusion”11.45 Valsts prezidents piedalās svinīgajā ceremonijā “Treaty event Ceremony to deposit Declaration recognizing as compulsory the jurisdiction of the International Court of Justice”12.45 Tikšanās ar Pasaules ekonomikas foruma dibinātāju Prof. Klausu Švābu13.00 Valsts prezidenta dalība ANO Ģenerālsekretāra rīkotajās darba pusdienās15.00 Valsts prezidenta dalība ANO Ilgtspējīgas attīstības plenārsēdē17.15 Valsts prezidenta runa ANO Ģenerālās asamblejas 74.sesijā19.00 Valsts prezidenta un A.Levites kundzes dalība Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa un Melānijas Trampas kundzes rīkotajā pieņemšanā

Trešdiena, 25. septembris8.30 Tikšanās ar Atlantiskās padomes (Atlantic Council) pārstāvjiem10.30 Apaļā galda diskusija ar Kolumbijas universitātes studentiem un stipendiātiem15.00 Divpusējā tikšanās ar V.E. Norvēģijas Karalistes premjerministri Ernu Solbergu16.00 Valsts prezidenta dalība ANO Ilgtspējīgas attīstības sesijā17.30 Divpusējā tikšanās ar V.E. Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvili19.00 Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes tikšanās ar ASV dzīvojošajiem latviešiem

Ceturtdiena, 26. septembris9.00 Tikšanās ar Dr. Džordžu Švābu15.00 Tikšanās ar ebreju organizāciju pārstāvjiem

Piektdiena, 27. septembris12.00 Tikšanās ar Prinstonas universitātes starptautiskās diplomātijas studentiem13.40 Tikšanās ar ar Prinstonas universitātes profesoriem un Latvijas goda konsulu Džonu Medvecki

