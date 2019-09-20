Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 сентября 2019, 18:30

Сегодня в Краснодарском крае на компрессорной станции (КС) «Русская» состоялся старт российского этапа международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор — газ в моторы 2019». Участники российского этапа в режиме телемоста приняли эстафету у экипажей европейского этапа, которые с 29 августа по 20 сентября преодолели 5 320 км от Стамбула (Турция) до Любмина (Германия).

В торжественном мероприятии по телемосту из Санкт-Петербурга принял участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, из Любмина — Управляющий директор «Газпром Германия ГмбХ» Игорь Федоров. На КС «Русская» присутствовал генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин.

Протяженность российского участка автопробега — 2 760 км. Он проходит по территориям Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей. Маршрут будут преодолевать более 20 легковых, грузовых и пассажирских газомоторных транспортных средств. Заправку техники природным газом обеспечат, в том числе, 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома».

В Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону состоятся тематические конференции. Участники автопробега, представители компаний-автопроизводителей, органов государственной власти, эксперты и потенциальные потребители обсудят перспективы развития газомоторного рынка в России.

Финиш автопробега, который состоится 3 октября в Санкт-Петербурге, станет одним из ключевых мероприятий IX Петербургского международного газового форума.

Справка

Природный газ (метан) — наиболее экономичное и экологичное моторное топливо. Его цена в среднем по России — 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Техника, работающая на метане, многократно подтверждала свою надежность в ходе протяженных международных автопробегов и спортивных соревнований.

Автопробег «Голубой коридор» впервые был организован в 2008 году Группой «Газпром». С 2010 года соорганизатором проекта стала компания Uniper SE. Позднее к проекту присоединились и другие участники европейского и российского газового и автомобильного рынков. За время существования проекта в нем приняли участие в общей сложности более 200 газовых автомобилей заводского производства на компримированном и сжиженном природном газе. Они проехали более 60 тыс. км по 130 городам 26 стран Европы и Азии от Атлантического до Тихого океана.

В рамках европейского этапа автопробега «Голубой коридор — газ в моторы 2019» в крупнейших городах Европы по маршруту автопробега состоялось 10 круглых столов, в которых приняли участие более 600 представителей энергетических, политических, деловых кругов и СМИ.

Uniper SE — энергетическая компания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле.

Управление информации ПАО «Газпром»

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