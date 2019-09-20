А. Майоров: Внесен законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов

Source: Russia – Council of the Federation

Соавтором законопроекта стала Председатель Совета Федерации В. Матвиенко.

Внесен законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.

Соавторами документа стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также ряд депутатов нижней палаты парламента.

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Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия комплексный закон сформирует единые критерии и требования, обеспечивающие качество и безопасность детского питания в школах и дошкольных учреждениях поддержан правительственной комиссией. «Развитие и здоровье ребёнка — приоритет для государства», — подчеркнул законодатель.

В законопроекте прописано само понятие «здоровое питание»

«В законопроекте прописано само понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное – безопасного питания учащихся младших классов», — рассказал парламентарий. Эта тема постоянно была на контроле Совета Федерации, напомнил сенатор.

Алексей Майоров

По его словам, законопроект направлен на законодательное закрепление и определение принципов здорового питания, в том числе питания детей.

«Для целей обеспечения учащихся начальной школы горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование указанных мероприятий. Правительством РФ законопроект поддерживается с учетом замечаний», — отмечается в документе.

Сенатор уточнил, что помимо норм об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием, документом предлагается установить требования качеству продуктов, которые поставляются в школы.

Алексей Майоров проинформировал, что концепция законопроекта была поддержана Президентом России и Правительством РФ.

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