Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопросы развития городской экономики.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и член того же Комитета СФ Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области приняли участие в основных мероприятиях деловой программы и пленарном заседании форума «Среда для жизни: города», который прошел на территории Новгородского Кремля.

А. Шевченко и Д. Кузьмин приняли участие в работе форума «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде

Андрей Шевченко отметил, что городское хозяйство является одной из самых социально значимых и сложных территориально-отраслевых систем, находящихся в процессе постоянных изменений в соответствии с требованиями по повышению объема и качества услуг.

Эффективное функционирование современного городского хозяйства и ускоренное развитие инфраструктуры сегодня невозможны без внедрения цифровых решений

«Эффективное функционирование современного городского хозяйства и ускоренное развитие инфраструктуры сегодня невозможны без внедрения цифровых решений», — сказал он.

Участники обсудили вопросы развития городской экономики, в частности, локального бизнеса и создания рабочих мест, формирования бюджета, стратегического планирования и пространственного развития городов, цифровизации хозяйства и архитектуры. Основная пленарная сессия на тему «Новы лидеры: как мэры меняют города» была посвящена актуальным темам городского управления.

В мероприятии приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, губернаторы российских регионов, муниципальные лидеры, представители бизнес-сообщества, эксперты и архитекторы.

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