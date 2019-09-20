Военные учения «Центр-2019»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин прибыл на полигон «Донгуз» в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

Там же состоится встреча главы Российского государства с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым Жээнбеков Сооронбай ШариповичПрезидент Киргизии . Кроме того, лидеры России и Киргизии осмотрят выставку вооружения и военной техники.

В военных маневрах «Центр-2019» принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Задействовано более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов; некоторые этапы учений проходят на полигонах стран-партнеров. Учения завершатся 21 сентября.

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