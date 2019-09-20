В. Круглый: Необходимо снять регуляторные барьеры и обеспечить доступность лекарственной терапии для россиян

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в заседании рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан.

В рамках мероприятия рассматривались вопросы, связанные с обеспечением граждан лекарственными препаратами. Отдельной темой для обсуждения стали препараты, не зарегистрированные на территории РФ, но необходимые для лечения тяжелобольных пациентов.

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«Проблема обеспечения граждан лекарственными препаратами, не зарегистрированными в Российской Федерации, требует системных изменений действующего законодательства. Только консолидировав усилия законодательных и исполнительных органов власти, можно выйти на новый уровень доступности этих препаратов для граждан», — отметил Владимир Круглый.

Проблема обеспечения граждан лекарственными препаратами, не зарегистрированными в Российской Федерации, требует системных изменений действующего законодательства

Сенатор подчеркнул, что спектр нерешенных задач в этой области достаточно широк. Это и совершенствование действующего регламента получения разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов на территорию РФ, и максимальное упрощение механизма регистрации новых лекарств. «Необходимо снять существующие регуляторные барьеры и ввести механизмы, обеспечивающие доступность лекарственной терапии для российских пациентов», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Круглый принял участие в заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан

В ходе заседания также рассматривался вопрос закупок и оснащения оборудованием производителей дешевых лекарственных препаратов. Сенатор отметил, что в рамках Фонда развития промышленности создан отдельный стандарт по маркировке, который позволяет брать займы под 1 проц. годовых на срок до пяти лет, в случае если объем займа превышает 20 проц. от среднегодовой выручки производителя за последние три года.

По итогам мероприятия было предложено продолжить работу по совершенствованию законодательства и исключению контрэффективных норм права, затрудняющих регистрацию препаратов. Парламентарии совместно с экспертами намерены разработать поправки, которые сделают медпрепараты, в том числе, не прошедшие госрегистрацию, доступными для пациентов.

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