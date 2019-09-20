В Свердловской области осуждены члены преступной группы, у которой правоохранительными органами изъято свыше 1,3 кг. наркотической смеси, в состав которой входил героин

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Бегзода Абдулкасимова, Камолиддина Эргашева, Саада Илхомжанова, Билолиддина Эгамбердиева, Джахонгира Абдукодирова.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенное до конца по не зависящим от них обстоятельствам).

В ходе суде установлено, что до июня 2018 года у злоумышленников, ранее знакомых между собой, возник преступный умысел на совершение незаконного сбыта наркотических средств.

Реализуя свой умысел, Абдулкасимов, находясь на территории г. Екатеринбурга, приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, наркотическое средство, которое поместил в автомобиль и незаконно хранил до момента передачи другим членам преступной группы. Затем он разделил приобретенное наркотическое средство на 5 частей, упаковал их в свертки и передал участникам группы. Один сверток с наркотическим средством оставил в автомобиле и незаконно хранил до момента его задержания и изъятия.

Полученные от Абдулкасимова свертки с наркотическим средством участники группы Эргашев, Илхомжанов, Эгамбердиев поместили в карманы своей одежды, а Абдукодиров – в нишу левой передней двери своего автомобиля.

Однако довести свои совместные действия подсудимые до конца не смогли, так как в июне 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов наркотическое средство (смесь, в состав которой входит героин) массой свыше 1,3 кг. было обнаружено и изъято из незаконного оборота.

Суд приговорил подсудимых к наказанию виде лишения свободы на сроки от 9 лет и 6 месяцев до 14 лет со штрафамы в размере от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Все подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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