Дина Аверина – чемпионка мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами и лентой, сборная России – выиграла командный турнир

Source: Russia Ministry of Sport

19 сентября на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) российские спортсменки завоевали три золотые и одну бронзовую медали.

Дина Аверина победила в упражнениях с булавами (с результатом 23,800 балла) и лентой (21,800). Екатерина Селезнёва (20,650) стала бронзовым призёром с лентой. Израильтянка Линой Ашрам выиграла серебряные награды с лентой (20,750) и булавами (23,300). Украинка Влада Никольченко взяла «бронзу» (22,350) с булавами.

Кроме того, Дина Аверина, Арина Аверина и Екатерина Селезнёва выиграли командный турнир (186,500), вторыми стали представительницы Израиля (174,750), третьими – гимнастки Республики Беларусь (168,550).

В общекомандном зачёте сборная России уверенно лидирует с пятью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Ранее во вторник Дина Аверина завоевала «золото» в упражнении с мячом и «бронзу» с обручем. А Екатерина Селезнёва стала чемпионкой в упражнении с обручем.

На втором месте общекомандного зачёта – Израиль (0-4-1), на третьем – Беларусь и Украина (по 0-0-1).

На Чемпионате мира осталось разыграть четыре комплекта наград: в личном многоборье, групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами). Соревнования завершатся 22 сентября.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских гимнасток и тренерский штаб сборной с медалями Чемпионата мира в Баку и желает дальнейших успехов и ярких побед!

Фото: Олег Наумов / Всероссийская федерация художественной гимнастики

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI