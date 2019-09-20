Инна Тражукова – чемпионка мира по борьбе в категории до 65 кг, Любовь Овчарова (до 59 кг) – серебряный призёр

Source: Russia Ministry of Sport

19 сентября на Чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) были разыграны четыре комплекта наград в женских состязаниях.

«Золото» в неолимпийской весовой категории до 65 кг завоевала россиянка Инна Тражукова. В финале она победила украинку Ирину Коляденко. Бронзовые награды достались Ван Ксяосинь из Китая и Элис Маноловой из Азербайджана.

Серебряную медаль в неолимпийской категории до 59 кг выиграла россиянка Любовь Овчарова. В финальном поединке она уступила канадке Линде Мораис. «Бронза» у китаянки Пэй Синжу и монголки Баатаржавын Шоовдор.

В олимпийской категории до 57 кг победу праздновала японка Рисако Каваи, «серебро» досталось Жун Ниннин из Китая, «бронза» – белоруске Ирине Курочкиной и Одунайо Адекуройе из Нигерии. Представительница России Марина Симонян стала седьмой, не сумев завоевать лицензию на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

В олимпийской категории до 76 кг «золото» у американки Аделин Грей, серебряная награда в активе Хироэ Сузуки Минагавы из Японии, бронзовыми призёрами стали эстонка Маэ Эпп и немка Алина Фоккен. Россиянка Екатерина Букина заняла 17-е место и не получила лицензию на Игры-2020.

20 сентября будут разыграны заключительные комплекты наград в женских соревнованиях – в олимпийских категориях до 62 и до 68 кг. Россиянки Мария Кузнецова (до 62 кг) и Ханум Валиева (до 68 кг) завершили борьбу за медали и остались без олимпийских лицензий.

Также в пятницу определятся победители и призёры в вольной борьбе среди мужчин в категориях до 57 и до 65 кг. Россияне Заур Угуев (до 57 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) вышли в финал и обеспечили олимпийские лицензии на Игры-2020.

В общекомандном зачёте Чемпионата мира сборная России удерживает лидерство с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями. На втором месте – Япония (3-3-2), на третьем – Грузия (2-0-1).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Инну Тражукову и Любовь Овчарову, а также их тренеров с завоеванием наград на Чемпионате мира и желает удачи и новых свершений!

Фото: Григорий Аванян / Федерация спортивной борьбы России

Пресс-служба Минспорта России

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